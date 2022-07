A decisão foi proferida pelo juiz Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, da 6 ª Vara Cível de Cuiabá. O acidente ocorreu em abril do ano passado, no Bairro Jardim Buritis, e foi registrado por imagens de segurança de algumas residências da região.

No momento, o ônibus da linha 390 surge pela rua na contramão e passa por cima da cadela. Pelas imagens, é possível ver que o motorista percebe o atropelamento, mas não presta nenhum socorro ao animal. A cadela atropelada era conhecida como 'Regateira' e era a melhor companhia do filho de um ano do tutor Adilson de Figueiredo Junior, que entrou com a ação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

A defesa da empresa afirmou que não havia como demonstrar que Adilson fosse realmente o dono do animal, e por isso pedia pela improcedência da ação judicial. Em uma audiência de instrução, uma testemunha confirmou que a cadela era, de fato, de Adilson, o que deu andamento ao processo.

O juiz entendeu que a reparação pelo dano moral deveria ser uma compensação pela dor sofrida. "Em outras palavras, o valor da indenização deve ser suficiente para inibir a prática de novas condutas lesivas pelo agente e, ao mesmo tempo, capaz de trazer à vítima uma satisfação que atenue o dano havido", afirmou na sentença.

Outro lado

À época, a direção da empresa de transportes informou que o motorista foi orientado a retornar para a garagem da companhia e prestar os devidos esclarecimentos. Segundo a nota, ele foi afastado da função e encaminhado para treinamento de reciclagem em direção defensiva.