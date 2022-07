Na tarde do domingo (10/07), por volta das 17:00, o trabalhador Roberto Carlos Bezerra, de 52 anos, estava realizando um trabalho de soldagem em uma estrutura metálica da cobertura de um barracão, quando sofreu uma violenta descarga elétrica.

O mesmo estava realizando o trabalho em uma altura de aproximadamente 5 metros e com a descarga o mesmo veio a, cair sofrendo traumatismo craneano. Sua esposa estava no momento do acidente e acionou o corpo de bombeiro.

A vitima fatal sempre realizava trabalhos extras como soldador, ele era funcionário da empresa Tamoio auto center, a mesma empresa que na última sexta-feira (08/07), já havia perdido um funcionário em um trágico acidente de motocicleta.

Ao ser acionado pela esposa da vitima, Corpo de Bombeiro esteve no local, e de imediato constatou o óbito do Senhor Roberto, a Politec e a Policia Judiciaria Civil também estiveram no local, e passara a trabalhar para verificar a causa do acidente.