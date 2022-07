A Polícia Federal cumpriu ontem segunda-feira (11), um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Federal de Juína/MT, em desfavor de um conhecido madeireiro, de 55 anos, na cidade de Aripuanã/MT. O preso é acusado de crime de desmatamento no interior de terra indígena, obstrução contra a Administração Ambiental e atentado contra a vida de integrante de força policial em serviço.

Durante ação, o suspeito, ao receber ordem de parada, acelerou a caminhonete que dirigia contra os policiais. Na caçamba do veículo, havia um homem armado com uma espingarda calibre 12. A ação ocorreu no âmbito da Operação Onipresente.