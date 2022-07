O acidente foi registrado pela concessionária Via Brasil na tarde de ontem (11) na rodovia MT-320, próximo ao município de Colíder. O condutor do veículo não se feriu e negou atendimento médico dispensando o auxílio da concessionária para a remoção do veículo.



O condutor relatou que seguia na altura do km 128 quando foi fechado por outro veículo, não sabendo informar que veículo é, que para evitar um choque acabou saindo da pista e tombar. O veículo, Ducato cargo de um frigorífico, ficou tombado na pista.



A concessionária foi acionada pelo Corpo de Bombeiros às 17h04, o condutor não apresentava escoriações e recusou atendimento e auxílio para a remoção do veículo, que foi feito por serviço particular de guincho.