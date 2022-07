As imagens foram registradas pelo genro da vítima e divulgadas por um perfil no instagram

Uma mulher foi picada por um escorpião, dentro da Policlínica “Dr.º Clovis Pitaluga de Moura”, do bairro Planalto, em Cuiabá. Ela aguardava pelo atendimento médico da filha, quando foi ferida pelo animal peçonhento.

A cena foi registrada pelo genro da vítima e divulgada pela página 'Perrengue Mato Grosso', no Instagram. Nas imagens é possível ouvir o homem comentar sobre o ocorrido, enquanto mostra o animal morto no chão e a perna da vítima. “Minha sogra foi picada por um escorpião aqui na policlínica do Planalto. Olha aí”. E completa, “Vim trazer um para ver se sara, adoeceu foi dois. Está vendo aí a situação? Fica difícil, hein”.

De acordo com o perfil, a mulher estava na policlínica aguardando o atendimento da filha, quando sentiu a picada, próximo ao pé. Ao notar o animal e perceber a gravidade do ocorrido, vítima e acompanhantes entraram em contato com a equipe do centro de saúde, que a aconselharam a buscar atendimento em outra unidade.

Já em outra unidade, a vítima recebeu atendimento e vacina com soro antiescorpiônico.

Do outro lado

O Repórter MT contatou a Secretaria Municipal de Saúde, que por meio de nota informou que a Policlínica do Planalto passa semanalmente por dedetização, com higienização, e que até o momento a coordenação da Policlínica não identificou a entrada da paciente picada por escorpião para ser atendida na unidade. Ainda de acordo com a nota, o órgão ressalta que o escorpião que picou a mulher deve ter vindo terrenos baldios, próximos ao local.