A polícia Militar em Ipiranga do Norte foi informada por volta das 16:00h desta segunda-feira (11/07), até uma residência no bairro Golden Vale, em Ipiranga do Norte, onde havia um corpo em um porta-malas de um veículo.



Segundo as informações, um funcionário da vítima, identificada como Agnaldo Boldi Saith, 41 anos, onde trabalham em um salão de beleza, disse que ele não apareceu no salão para trabalhar neste segunda e o funcionário achou estranho, pois Agnaldo não era de faltar e sempre falava seu paradeiro.



O funcionário disse que não conseguiu nenhum contato com Agnaldo e o telefone sempre estava dando fora de área e diante de seu “desaparecimento” ele foi a casa de Agnaldo e se deparou com o corpo dentro do porta-malas do veículo e já aparentando sem vida e com muitas moscas em volta.



O último contato com o mesmo foi na última sexta-feira após o término do expediente e sem contato durante o final de semana. A PM foi acionada e que Agnado estava morto e acionou a Politec a Policia Civil de Sorriso, onde realizaram o isolamento do local do crime.