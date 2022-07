O acidente envolvendo um ônibus azul e uma carreta Volvo branca, foi no cruzamento da avenida dos Pavões com rua das Canelas. O motorista e outros três passageiros do ônibus foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital regional.

A informação apurada, que ainda será investigada, aponta que o condutor do ônibus seguia pela avenida quando colidiu no último semirreboque da carreta, que vinha pela rua das Canelas.

O motorista ficou preso às ferragens e foi atendido com uma fratura na perna. Outros ocupantes dos veículos tiveram algumas escoriações. Não foi divulgado o estado de saúde deles.

A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência registrado.