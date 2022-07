Os dados levam em conta a soma de crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora. Apesar da queda na avaliação na última década, o estado teve picos de aumento do indicador como em 2014 e 2015. Quando a taxa, foram 43,5 e 37,5 mortes para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

No Brasil houve uma queda de 6% em 2021 com relação a 2020. Foram 47.503 mortes violentas em 2021. No ano antecessor foram registrados 50.448 assassinatos. Mato Grosso figurou na 17ª posição em 2021 entre os estados do país com as maiores taxas de mortes violentas. O estado com o maior índice é Amapá (53,8), seguido pela Bahia (44,9), Amazonas (39,1), Ceará (37) e Roraima (35,5).