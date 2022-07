Duas pessoas, que não tiveram seus nomes divulgados, morreram após a carreta em que estavam tombar e pegar fogo, na tarde de quarta-feira (13), no km 276 da BR-364, em Jaciara (144 km ao sul de Cuiabá). O veículo de carga transportava madeiras.

Segundo informações, a equipe da Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por volta das 15h50, para atender um acidente com vítimas fatais. Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou. O impacto fez com que a carreta pegasse fogo.

O motorista e a passageira morreram ainda no local. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) ficou responsável pela liberação do corpos que posteriormente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Devido ao excesso de madeira na via, a pista teve que ser interditada para o apoio operacional dos guinchos da Rota do Oeste na remoção da carga e para que o Corpo de Bombeiros trabalhase no rescaldo causado pelo incêndio.