Os 414 tabletes foram localizados durante investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município

A Polícia Civil de Mato Grosso apreendeu 414 tabletes de maconha, na tarde desta quinta-feira (14.07), em Sinop, no Norte do estado. O entorpecente, que totalizou 400 quilos, foi localizado durante investigação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

A droga estava enterrada no quintal de uma casa, na zona rural de Sinop. As equipes policiais chegaram à chácara após informações de que o local era utilizado por uma facção criminosa como depósito para guardar o material ilícito.

Com a chegada dos policiais civis, dois suspeitos que estavam na propriedade fugiram para uma área de mata fechada. O entorpecente foi localizado em diversos galões enterrados no quintal da residência.

O delegado Victor Hugo Caetano aponta que o prejuízo, com a apreensão, é de aproximadamente R$ 1 milhão ao crime organizado.O entorpecente será periciado pela Politec e depois encaminhado para incineração conforme procedimento previsto na lei 11.343/06. As investigações prosseguem pela Derf de Sinop para identificar os suspeitos envolvidos.