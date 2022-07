Ministério Público de Mato Grosso (MPE) determinou acompanhamento de festa denominada Arraiá do Tio Faissal, supostamente organizada pelo deputado estadual Faissal Calil (Cidadania).Evento está marcado para ocorrer na praça principal do bairro Jardim Shangri-lá, no dia 30 de julho.

Reclamação recebida pelo MPE narra que o festejo causará propagação excessiva de ruídos com impactos negativos para toda a vizinhança, já que a praça está localizada em área residencial, e que o deputado Faissal se comprometeu a não realizar eventos causadores de poluição sonora em Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 15 de dezembro de 2020.

TAC estabeleceu que Faissal deve se abster de produzir, nos eventos realizados em sua residência ou sob sua responsabilidade, ruídos em níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana. Diante das informações, MPE notificou Faissal para que apresente prévia autorização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Cuiabá para utilização de fontes de emissão sonora.



Faissal deve apresentar ainda documento de autorização concedida pelo Município para utilização da praça onde será realizado o evento denominado Arraiá do Tio Faissal, tendo em vista se tratar de área pública.