Vítima estava quase submersa na água e foi preciso agir rápido para salvar

Um caminhoneiro de 29 anos precisou ser resgatado por policiais militares depois que o seu caminhão caiu de uma ponte sobre o Rio Paraguai. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (16) em Cáceres, cidade a 220 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, a informação do acidente chegou à guarnição pelo Ciosp. Ao chegarem no local, encontraram a barreira de proteção da Ponte Marechal Rondon rompida e, ao se aproximarem, conseguiram visualizar o caminhão dentro do rio e ouvir a vítima pedindo socorro.

Os militares chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros, mas como as águas do rio estavam subindo com certa velocidade, decidiram agir. Foram até uma empresa de veículos aquáticos que fica próxima ao local e pediram uma embarcação emprestada para o resgate.

Ao se aproximarem do veículo, perceberam que ele estava quase que inteiramente submerso e encontraram o caminhoneiro estava com o pé preso no interior do caminhão. Ele foi solto pelos policiais e levado até a margem do rio. O motorista reclamava de dores no tórax e no braço direito e tinha lesões no rosto.

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional de Cáceres, onde permanece em observação.