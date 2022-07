Uma mulher ficou ferida em acidente na avenida Marechal Rondon, em Colíder, nesta sexta-feira. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, ela estava indo para seu trabalho, trafegando em uma Honda Biz, quando uma outra moto que seguia no mesmo sentido, foi fazer a conversão à esquerda. As duas motos acabaram se chocando.

Os dois motociclistas caíram, mas somente a condutora da Biz ficou ferida. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Colíder.