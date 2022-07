O grave acidente envolvendo uma Ford Ranger branca, placas de Sinop, e uma Yamaha XTZ preta, placa de Alta Floresta, foi registrado, ontem à noite, em uma estrada vicinal a cerca de 5 quilômetros da MT-222, nas proximidades da região do Cortado. Lindomar Moreira da Silva, de 43 anos, seguia na moto e morreu no local.

Seu filho, de 14 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos considerados graves e encaminhado ao Hospital Regional Jorge Abreu. Não há, no entanto, detalhes sobre o atual estado de saúde. O condutor da caminhonete não permaneceu no local do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa de Lindomar relatou que chegou ao local e já encontrou ele e o filho caídos. Contou que haviam saído de casa minutos antes para ir até a comunidade São José.

A estrada não é pavimentada e a versão investigada inicialmente é que a colisão foi frontal. Será apurado se houve invasão de faixa e as responsabilidades pela colisão. A motocicleta ficou destruída e ‘partiu’ ao meio, enquanto a caminhonete teve a parte frontal, no lado esquerdo, bastante danificada.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica e Polícia Civil foram acionadas para realizar as análises necessárias. O corpo de Lindomar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia e ainda não há detalhes sobre os horários e locais de velório e sepultamento.