Uma mulher capotou um veículo Fiat Strada na tarde deste domingo, dia 17, na estrada que dá acesso ao distrito de Fontanillas no município de Juína, MT. Apesar do susto, a condutora saiu ilesa do acidente e teve poucas escoriações.

As informações são poucas do acidente, mas conforme testemunhas que passaram logo em seguida ao fato, a mulher perdeu o controle do automóvel e capotou vindo a bater num barranco. Um sobrinho dela havia descido do veículo e pegou carona em outro carro, e logo em seguida a condutora sofreu o acidente.

Imagens que circulam no aplicativo de mensagem WhatsApp é possível ver o estado em que o carro ficou. Ainda conforme informações ela retornava para Juína quando houve o capotamento.