Na manhã desta segunda,18 de julho, a Polícia Federal realizou a prisão de um indivíduo que fugiu do Centro de Ressocialização de Cuiabá, no dia (8), pelas portas da frente se passando por advogado.

O preso teria ingressado no sistema prisional após ser preso em flagrante delito pela Polícia Federal no dia 05/07, quando tentava obter financiamentos mediante fraude junto à Caixa Econômica Federal. Nesse mesmo dia foi conduzido para o Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde ficaria custodiado, mas três dias depois conseguiu sair tranquilamente pelas portas da frente trajando roupa social e se passando por advogado.

Durante as investigações, identificou-se que o suspeito possui diversos endereços no estado de São Paulo, mais especificamente nas cidades de São José do Rio Preto e em Araçatuba. Em um dos documentos apreendidos na posse do investigado os investigadores encontraram um contrato em que constava endereço em nome do suspeito na cidade de Araçatuba/SP.

Diante dessas informações uma equipe foi deslocada para a cidade paulista, a fim de realizar levantamentos que pudessem localizar o foragido. Em uma dessas diligências observou-se um homem com as características do suspeito entrando e saindo a pé do imóvel, cujo endereço constava no endereço do contrato apreendido.

As diligências tiveram prosseguimento e no dia hoje, nas primeiras horas da manhã, identificou-se que o suspeito teria saído com seu veículo e ao retornar a equipe realizou a abordagem e logrou êxito em recapturar o foragido.

Durante as investigações também se identificou que o suspeito utiliza outros cinco documentos com nomes falsos, inclusive uma carteira funcional de juiz federal.