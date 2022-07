O homem, de 44 anos, foi em preso na manhã desta segunda-feira (18) pela Polícia Civil

Uma menina de 14 anos revelou que foi abusada por um homem de 44 no dia 1º de julho, em Barra do Bugres. O caso veio à tona após a menor ter uma crise de choro na escola. O abusador, que seria um "amigo da família"', foi preso em flagrante nesta segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, no dia 1º de julho uma funcionária da escola onde a menina estuda a viu chorando. Conforme a menina, o suspeito teria passado a mão no corpo dela, depois dele ter dormido na residência da família.

No outro dia, quando os pais da menina saíram para trabalhar, o suspeito foi até o quarto dela e aproveitou para cometer o crime. Diante dos fatos, a Polícia representou pela prisão do abusador, que foi realizada na manhã desta segunda-feira (17), próximo a um lixão do município.

Ao perguntar o que havia acontecido, a menor revelou que foi abusada sexualmente por um conhecido da família. Preocupada, a mulher acionou a família da adolescente, e, para a mãe, a menina confirmou os abusos.