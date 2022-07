Uma carreta carregada com mercadorias de uma empresa transportadora com escritório na cidade de Juína, Mato Grosso, saiu da pista e tombou na MT 170, a aproximadamente 16 quilômetros do perímetro urbano. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira quando o condutor da carreta que transportava cargas de diversos produtos perdeu o controle e saiu da pista.

Em entrevista, a Record TV, o condutor que trabalha como caminhoneiro Adriano Pascoal Ribeiro motorista há mais de 15 anos disse que saiu do estado de São Paulo na sexta-feira e após fazer uma parada na cidade de Cuiabá onde completou a carga, chegava próximo a cidade de Juína quando aconteceu o acidente, onde não soube explicar exatamente o que ocorreu, mas disse que devido a carga estava mais concentrada na parte traseira da carreta e ao passar por uma ondulação na MT 170, o veículo balançou e mesmo mantendo-se firme na direção não houve como evitar o acidente.

No local foi possível calcular o prejuízo causado, entretanto, segundo o condutor toda a carga é assegurada, o que dá a garantia que ninguém ficará no prejuízo das mercadorias que foram danificadas, pois a empresa já fez o acionamento da seguradora para que os danos sejam ressarcidos, e mesmo os produtos de agrotóxicos que foram carregados em Cuiabá também estão sinalizados e assegurados.

Adriano disse que tentou de todas as formas segurar para que a carreta não viesse a tombar, e descreveu os momentos de pânico que sofreu durante o ocorrido, sendo a primeira vez que se envolveu em um acidente desta natureza, e na hora conseguiu reaver alguns objetos pessoais e documentos, bem como um malote a ser entregue na cidade de Juína, e agradeceu a Deus por ter saído praticamente ileso do acidente que assustou quem passava na hora na MT 170.