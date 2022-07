Thiago Silval é autor da emenda para compra do veículo que vai atender a comunidade escolar do município

O vereador Zezinho e o prefeito Júlio da Papelaria, ambos do MDB, da cidade de Apiacás receberam um micro-ônibus escolar, nesta manhã de segunda-feira (18), para atender a educação do município. O veículo foi adquirido com emenda parlamentar de 2021, no valor de R$ 250 mil, que foi destinado pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB) à Prefeitura Municipal.

“Fortalecer a nossa educação é um dos propósitos em meu mandato parlamentar. Então, fico bastante feliz de estar somando com o município de Apiacás e contribuir com esse veículo no deslocamento dos alunos para as escolas. Espero que façam bom proveito e no que precisarem continuarei à disposição. Agradeço a confiança! ”, declarou o parlamentar estadual.

Para Zezinho, a chegada de mais um veículo é a oportunidade de fortalecer a educação de Apiacás. “Isso é muito importante para nós. Afinal, o município está com falta de ônibus. Pedimos e o deputado Thiago, nos atendeu. Quando a gente tem essa parceria, ele honra a palavra e isso é muito gratificante”, diz o vereador.

Ele agradece Thiago Silva pela parceria e por recebê-lo em todos os momentos que esteve na Assembleia Legislativa para encaminhar as principais demandas de Apiacás. “Ele sempre nos atendeu muito bem. E o deputado sempre que precisar vai ter sempre o nosso apoio e vamos retribuir da melhor forma”, salientou Zezinho.

O município de Apiacás fica na região norte de Mato Grosso, a uma distância de aproximadamente 985 km e possui cerca de 10 mil habitantes.