Um ônibus da empresa Viação Xavante pegou fogo na tarde dessa segunda-feira (18), na BR-158 sentido à MT-322, próximo a São José do Xingu, a 931 km de Cuiabá. Não há informações de feridos. Conforme apurado, o ônibus de viagem pegou fogo após um curto circuito no banheiro e rapidamente as chamas se espalharam por todo veículo.