Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas registrado na madrugada desta terça-feira, dia 19, tirou a vida de um jovem de apenas 18 anos de idade. O fato aconteceu próximo das 4h50 na estrada que dá acesso ao IFMT, nas proximidades da empresa Foguinho funilaria no setor Industrial de Juína, MT.

Devido a gravidade do acidente, ambulâncias do Samu estiveram no local e prestaram socorro as três pessoas, sendo uma delas, um rapaz identificado apenas como Ronaldo Luiz. Todos segundo informações, estavam com lesões na face. No local profissionais do Samu constataram o óbito de Jesiel Andrade, conhecido como “Gê”.

A Polícia Militar foi chamada e isolou o trecho da via que é bastante escuro e acionou a Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Durante o trabalho de exame de local de crime realizado pela perícia foi possível verificar que quatro capacetes estavam à beira da estrada, sendo dois de cada lado, e não aparentava nenhum vestígio de que teria caído sobre o asfalto, além disso as viseiras estavam intactas.

As motocicletas XRE e uma Titan estavam caídas de frente, onde estava também o corpo da vítima fatal. Na Titan que não pertence ao rapaz que veio a óbito, havia um adesivo com a seguinte frase: " Se um dia a velocidade me matar, saiba que eu morri sorrindo".

O pai do jovem que faleceu foi ao local e ao reconhecer o corpo do filho que bateu com a cabeça violentamente entrou em desespero, e foi contido pelos profissionais da segurança pública. Mais tarde outros familiares também foram lá e se desesperaram.

Segundo a polícia, há indícios de que os condutores poderiam estar realizando algum tipo de manobra perigosa como “raxa” ou “empinando” pela dinâmica e cena do acidente, no entanto, as investigações apontarão com exatidão o que houve no caso.

Ainda conforme apuramos, as demais vítimas socorridas foram intubadas na UPA 24 horas. São elas: Diogo Veronezi e uma adolescente de 15 anos.

A delegacia de polícia vai investigar o acidente, até o momento não há nenhuma testemunha dos fatos que possa auxiliar os trabalhos de investigação.