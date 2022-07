No fim das contas, a polícia compareu até a comnidade rural onde o entrevero ocorreu e decidiu conduzir os dois vizinhos à delegacia

Dois homens foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil por conta de um desentendimento banal que resultou em vias de fato e em uma agressão confirmada em um deles. O caso ocorreu em uma propriedade rural, às margens da MT-449, próximo de Lucas do Rio Verde. A vítima relatou que foi até a casa do vizinho, para buscar um roteador de internet, que alega ser dono.

No local, porém, seu vizinho se negou a entregar o aparelho e os dois se desentenderem, chegando ao ponto de agressões físicas. Em meio a uma discussão, o vizinho pegou um pedaço de mangueira e passou a lhe agredir, segundo narrou o denunciante.

Ele conseguiu sair do local e chamou a Polícia Militar, que também ouviu as reclamações do acusado e decidiu conduzir os dois para a delegacia. A versão do acusado de agressão não foi detalhada.