Samuel Moraes, de 25 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira, no cruzamento das ruas Pau Brasil e Sapucaia, no bairro Morada do Bosque, em Sorriso. A vítima já havia sido baleada recentemente durante um tiroteio na rua Tangará.

De acordo com o cabo PM Alexandre, Samuel foi achado no chão e o óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros. "Populares informaram que o rapaz teve confusão num fim de semana em um bar da cidade e que recebeu ameaças", informou, acrescentando que não consta boletim em desfavor da vítima.

Dias atrás, Samuel foi baleado nas nádegas durante um tiroteio. Mas, até o momento, não há informação se o assassinato está relacionado à situação do tiroteio ou a um suposto desentendimento envolvendo a vítima.

O suspeito do crime não foi localizado. Segundo populares, o atirador trafegava em uma motocicleta preta e fugiu tomando rumo ignorado após efetuar os disparos de arma de fogo. Uma bicicleta, cuja moradora desconhece, foi encontrada na casa onde também residia a vítima. Já no local do crime foram encontradas três cápsulas de pistola .40.

De acordo com a perita criminal Aline Vieira, tudo indica que o crime ocorreu na via pública. Samuel foi atingido por cinco disparos, sendo dois nas costas, um no ombro direito e um na cabeça.