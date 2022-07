A vítima estava sentada dentro de uma barbearia quando foi atingida por golpes de faca

O segundo irmão, procurado por participar de um homicídio em uma barbearia na cidade em Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), foi preso na sexta-feira (19.07), no Estado do Pará, durante troca de informações entre as Policiais Civil para cumprimento de mandado judicial.

O foragido teve a prisão preventiva decretada peja Justiça do Estado de Mato Grosso, após investigação da Delegacia de Guarantã do Norte, para apurar o crime ocorrido no mês de maio.

Durante diligências para identificar o paradeiro do suspeito, foi descoberto que ele estava residindo no município de Uruará, no Estado do Pará, que fica aproximadamente 1.000 quilômetros de Guarantã do Norte.

Conforme o delegado Lucas Lelis Lopes, a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas, pelo número 197, dando conta do local onde o foragido estava, com detalhes sobre a casa, do trabalho e a rotina que o mesmo levava.

Então foi solicitado apoio à Polícia Civil do Pará, a qual efetuou a prisão do investigado em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Guarantã do Norte.

“A investigação foi concluída e os dois irmãos foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A motivação foi vingança, bem como o primeiro irmão já havia sido preso em flagrante na época dos fatos”, pontuou o delegado.

Lucas Lelis Lopes também destacou a importância da contribuição da população, com denúncias anônimas sérias como esta, que são fundamentais para o bom desempenho do trabalho da Polícia Civil e reflete a credibilidade que a instituição possui junto à sociedade.

O crime

O homicídio ocorreu na noite do dia 05 de maio, em uma barbearia no bairro Cidade Nova, onde Nelson Favoreto, de 43 anos, foi morto após ser surpreendido por dois irmãos armados com uma faca.

A vítima estava sentada esperando para cortar o cabelo, momento em que os suspeitos, entraram no salão, já cercando e desferindo os golpes de faca. A vítima tentou se defender, porém, foi a óbito no local.