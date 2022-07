Um aposentado de Cuiabá teve o nome usado indevidamente por uma empresa de Santa Carmem (497 km de Cuiabá) no cadastro de energia e descobriu que está devendo mais de R$ 208 mil à Energisa. O aposentado descobriu a dívida após ser notificado por meio do aplicativo da Serasa sobre a inclusão de seu CPF no cadastro dos maus pagadores.

Na ação ingressada na Justiça contra a concessionária, o homem afirma que a notificação inicial foi de que o nome dele seria incluído na Serasa por uma dívida de R$ 28 mil. Sem entender, ele foi até a sede da Energisa, onde foi informado que seu suposto débito total seria de R$ 208 mil, referente a gastos entre 2019 e 2022.

“Indignado com essa enorme dívida e quase enfartando, solicitou ao atendente que lhe informa-se do que se trataria tal dívida, ocasião em que lhe foi fornecido: ficha dos dados cadastrais e um extrato de consumo, comprovando que existia tal dívida em seu nome”, relata a petição inicial.

Ocorre que, segundo a defesa do aposentado, ele nunca morou na cidade de Santa Carmem e sequer tem parentes nos municípios, além de não ser dono da empresa, que não teve nome divulgado nos autos. Ele também chegou a questionar como havia sido feito esse contrato com a Energisa utilizando seus dados.

Segundo ele, a Energisa teria feito o cadastro por telefone. “Pasme Excelência! A resposta que o requerente recebeu, foi que, bastava ligar na empresa com o nome e o número do CPF que os serviços serão fornecidos”, afirma o documento.

No mérito da ação, ele pede a anulação da dívida de forma definitiva, bem como que seu nome seja retirado da titularidade da unidade consumidora em questão. Ele ainda pede uma indenização por danos morais, no valor de 20 salários mínimos, o que daria pouco mais de R$ 29 mil em valores atuais.