O Renault Sandero vermelho tombou, após colisão com um Ford KA branco que estava estacionado na avenida das Figueiras, próximo a rua das Rosas, na região central. Um homem ficou ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital regional.

A vítima seguia no Sandero, estava consciente, orientada e com escoriações pelo corpo. No Ford, não havia ocupantes no momento do acidente.

A versão apontada inicialmente e, que ainda será investigada, é que o condutor do Renault seguia sentido BR-163, quando perdeu o controle da direção, atingiu a traseira do Ford e tombou na via.

Com o impacto, o carro parou com as rodas para cima e ficou com o teto danificado, capô, vidros e retrovisores quebraram, e teve danos na lateral. Já o KA, ficou com danos na parte traseira, na lateral esquerda, e uma das rodas entortou.

O Renault ficou na via da esquerda e houve congestionamento de veículos na avenida, que é uma das mais movimentadas de Sinop no horário de pico, com o trânsito fluindo em meia pista. Ambos os automóveis têm placas de Sinop.

Uma guarnição da Polícia Militar deve colher as versões dos envolvidos e registrar um boletim de ocorrência.