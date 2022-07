A Polícia Civil de Peixoto de Azevedo investiga uma suposta lista com 17 pessoas “marcadas para morrer” na cidade. A relação dos nomes circula pelas redes sociais e a ameaça seria motivada por uma guerra entre facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

De acordo com o delegado da cidade, Geordan Fontenelle, a lista traz fotos com nome, idade, bairro e cidade onde o “alvo” mora e à qual facção criminosa ele pertence. Na relação, há três mulheres e 14 homens, com idades entre 18 e 24 anos.

As informações foram dadas ao programa Cadeia Neles, da TV Vila Real (Record). Para investigar, foi montada uma força-tarefa formada por policiais de Peixoto, Matupá e Guarantã do Norte.

“Nos últimos dias, tivemos várias mortes relacionadas ao tráfico de drogas, aqui em Peixoto e em toda região Norte de Mato Grosso. Nós montamos uma ação conjunta com a Polícia Militar, Delegacia Regional e Municipal de Guarantã do Norte, para podermos dar uma resposta contundente para essas mortes, que têm ocorrido relacionadas a facções na região”, informou Fontenelle.

Segundo o delegado, três criminosos já foram presos.

“No final de semana, tivemos êxito em prender três envolvidos relacionados a essas facções. Dois já estão com autoria definida, com autor identificado e estaremos enviando para a Justiça e um está sob investigação. Mas, todos são relacionados a briga de facções criminosas”, reforçou, destacando a ação integrada com ações de inteligência para dar uma resposta contundente em relação as mortes na região.

Entre crimes investigados está o assassinato de Karoline das Dores Severa Silva, 22 anos. O corpo dela foi encontrado em uma cova rasa, no último dia 8, na cidade. Já no último dia 17, Flávio de Souza Benitez, 35 anos, foi encontrado morto, em uma estrada que dá acesso à localidade de “Boca da Onça” e ao Rio Piranha, também em Peixoto.

Em ambos casos, a polícia investiga se as mortes foram por encomenda de facção criminosa.