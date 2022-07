A Secretaria de Obras em parceria com a de Meio Ambiente tem realizado constantemente um trabalho de retirada de lixo e entulhos despejados de forma irregular as margens de estradas vicinais e em terrenos baldios. Só no último mês foram recolhidas aproximadamente 300 caçambas de entulhos desses locais, que foram jogados pela população. A execução do serviço onera os trabalhos das secretarias, que poderiam utilizar os maquinários e equipes para outras atividades importantes de limpeza e conservação.

Entre os locais que acumulavam lixo estavam a estrada Ana, Estrada Áurea, Estrada Claudete, Bairro Recanto da Mata, entre tantos outros pontos incluindo a região urbana. Em um dos locais, na estrada Áurea, foram retiradas 200 caçambas de entulhos, porém, na semana seguinte, novos acúmulos de lixo já se formavam no local.

Segundo o secretário de Obras, Remídio Kuntz, o trabalho é constante, porque enquanto a Secretaria vai realizando o trabalho, outros pontos de lixo vão se acumulando em novos ou até nos mesmos locais que já foram limpos. “Nós poderíamos estar usando os maquinários para arrumar estradas, cascalhar, limpar com mais frequências as avenidas da cidade, porém precisamos deslocar equipes para fazer essa retirada de lixo e entulhos das estradas e terrenos. Além do transtorno, fica o mau cheiro, o perigo de animais peçonhentos e os gastos desnecessários. Em cada trabalho precisamos mobilizar patrolas, mais de 10 caminhões, pá carregadeira, e várias equipes. Enfim, são semanas de trabalho em muitos casos. A gente pede o apoio e a colaboração da população, porque sabemos que também é um crime essa atitude”, destacou.

A secretária de Meio Ambiente destaca que jogar lixo em local irregular, é crime e pode haver punição. “É importante frisar que isso é uma infração ambiental, punida com multa. Pedimos o apoio da população que sempre que verem alguém jogando lixo, principalmente em estradas vicinais, que tire fotos, anote a placa quando for veículos, e nos encaminhe para que a gente possa fazer o auto de infração. Nos terrenos urbanos, frisamos que mantenham limpo, para que os proprietários não sejam responsabilizados”, pontuou.

A Lei Complementar 116/2015, que trata do Código Municipal de Meio Ambiente, determina que descartar qualquer material em locais não regulamentados para esse fim, é crime ambiental e passível de multas. A multa varia de 100 (cem) a 10.000.000 (dez milhões) Unidades de Referência - UR. Em 2022, cada unidade custa R$ 3,26;

As denúncias podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Sinop, na aba SINOPONLINE ou na própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do (66) 3531-3499. A prefeitura lembra que Sinop possui uma área destinada para esse fim, denominada de Depósito de Resíduos Sólidos, localizado na Estrada Adalgisa.

ONDE DEPOSITAR?

O depósito da estrada Adalgisa, recebe todos os resíduos de madeiras, massa verde, da construção civil e não recebe pneus e resíduos de oficinas ou indústrias. Nenhuma taxa é cobrada, somente é exigido o preenchimento de um formulário, que pode ser retirado na portaria ou na secretaria de Meio Ambiente. O local tem regras para orientar o local de descarte e vistoria da carga. O controle interno tem um coordenador e auxiliares. Na portaria tem um segurança que monitora a entrada e saída.

Atendimento: de segunda à sexta das 06h às 17h e nos sábados, das 06h às 12h. Estrada Adalgisa, antigo Lixão.