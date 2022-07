De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-163 foi a rodovia que mais registrou acidentes.

As rodovias de Mato Grosso registraram 130 mortes por acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano. Segundo um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um aumento de 16% se comparado com o mesmo período do ano passado.