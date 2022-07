Polícia Civil abre inquérito para investigar abuso e maus tratos

Um menino de apenas três anos de idade deu entrada no Hospital Regional de Colíder ontem, com o pênis dilacerado por um objeto cortante. A Polícia Civil de Colíder foi acionada e investiga o caso e o delegado Breno Houly Palmeira destacou que o corte foi feito possivelmente por uma faca. O órgão genital foi quase decepado e precisou levar vários pontos.

Estão sendo feitos exames para verificar se a criança também foi estuprada. O padrasto da criança teria alegado que ele foi atacado por um cachorro, que mordeu o pênis.

Não havia sinais de mordedura. De acordo com o delegado, a equipe médica informou que a criança apresentava as pupilas dilatadas, o que indica que pode ter sido administrada algum entorpecente no mesmo.

O menino apresentava vários hematomas no corpo e uma queimadura, aparentando ser de cigarro, na altura da nuca.

Foi solicitado um exame toxicológico no menino. As circunstâncias do ocorrido, bem como o local, ainda estão sendo apuradas.

O padrasto permanece em liberdade, pois quando a polícia chegou já havia passado a situação de flagrante. “Foi instaurado um inquérito, vamos ouvir todas as testemunhas e o suspeito será interrogado. Aguardamos os resultados dos exames”, pontuou o delegado.