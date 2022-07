Policiais militares do Batalhão Ambiental prenderam, na manhã desta sexta-feira (22.07), duas pessoas por porte ilegal de arma de fogo, nas proximidades da Marina Santo Expedito, no município de Itaúba (576 km de Cuiabá).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 10 horas, os militares, em patrulhamento fluvial pelo Rio Teles Pires, identificou uma embarcação ocupada por duas pessoas.

Durante revista pessoal com um dos suspeitos, os policiais encontraram uma arma modelo Taurus, calibre 9 milímetros, municiada. Os militares encontraram ainda um estojo com munições do mesmo calibre totalizando 64 munições.

Eles não tinham a documentação necessária de registro de porte de arma de fogo, bem como não informaram a origem do armamento. A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização ambiental na região.