Uma carreta pegou fogo, esta tarde, na rodovia entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. O Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar, conteve o incêndio que se alastrou para uma lavoura às margens da pista. O semirreboque ficou parcialmente danificado. Não houve feridos.

“Estava vindo de Cuiabá, onde realizava um serviço administrativo e havia um pessoal do Corolla que estava na minha frente. Eles perceberam que a carreta estava pegando fogo e foi passado informação para mim. Eu ultrapassei a carreta e dei sinal para o motorista encostar, quando começou a pegar fogo no mato também”, explicou o cabo da Polícia Militar, Alexandre.

O militar dos bombeiros, Cézar, também estava nas proximidades no momento do incêndio. “Tivemos êxito na situação aqui. Em deslocamento encontramos o cabo Alexandre dando o primeiro atendimento na ocorrência, quando estávamos com o material pronto e conseguimos fazer o combate nos flancos onde ainda não tinha entrado na lavoura”, explicou.

A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia também estiveram no local prestando auxílio.

As causas do incêndio passam a ser apuradas.