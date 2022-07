Uma tentativa de sequestro de um idoso de 70 anos terminou com dois criminosos, um de 20 e outro de 18 anos, preso na manhã deste sábado, 23 de julho, em Cuiabá. Eles foram detidos pela equipe da Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) depois de bater uma caminhonete Toro no muro de um condomínio no bairro Terra Nova.

De acordo com a polícia, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento no bairro Terra Nova quando motociclistas solicitaram apoio e indicaram os suspeitos que fugiram após bater a caminhonete contra o muro de um condomínio e uma Yaris branca.

Os policiais conseguiram deter a dupla. Um deles foi preso em uma região de matagal. A vítima contou à polícia que estava saindo de casa no bairro Araés, quando foi rendido pelos suspeitos que o levaram dentro do carro. Ele relatou que foi agredido e ameaçado de morte pela dupla.

O idoso foi levado para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) para atendimento médico. Os criminosos foram conduzidos para Central de Flagrantes de Cuiabá, onde foram interrogados e autuados em flagrante.

