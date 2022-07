O acidente foi neste sábado à tarde, na BR-070 em Cáceres, na região do ‘Cinquentinha’, envolvendo três carretas e caminhão. Dois homens morreram e seriam motoristas das carretas. Bombeiros foram socorrer as vítimas que ficaram presas às ferragens e não resistiram.

Seus nomes não foram confirmados, nem em quais carretas estavam. O local do acidente é difícil comunicação por telefonia celular. Uma fonte da PRF informou que duas pessoas, que estariam em outras carretas, saíram ilesas.

Duas carretas Uma carreta é modelo furgão, branca, pertence a uma empresa, ficou com a cabine completamente destruída e parou na pista. As marcas e modelos estão sendo confirmadas. Outra é uma graneleira que saiu da rodovia. Outra carreta carregada com ferragens e aço e parte da carga ficou na pista.

Está sendo providenciada a liberação da rodovia que está bloqueada há mais de três horas. Longas filas se formaram nos dois sentidos.