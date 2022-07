Gabriel Baldez da Rosa, 17, morreu na noite de sábado (23), no Distrito de Terra Roxa, região de Juína (735 km ao Noroeste de Cuiabá), após ser atingido por um tiro acidental no pescoço. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com as informações, uma servidora da Secretaria de Saúde de Juína acionou a equipe da PM por volta das 22h30. A equipe confirmou a ocorrência e descobriu que ele disparou sem querer um tiro de calibre 36.

Polícia Civil foi acionada para a ocorrência junto com os peritos da Politec e foram até a cidade, que fica 60 km de Juína. O rapaz foi atingido pelo tiro do lado direito do pescoço. O tio da vítima contou que ele e o primo estavam em casa no momento do ocorrido, mas não deram muitos detalhes. Eles devem prestar depoimento durante a investigação do caso.

Os investigadores apreenderam ainda uma arma calibre 36, com dois canos, que passará por perícia. Não há informações sobre sepultamento do menor, que mantinha um canal no Youtube com mais de 800 inscritos, onde mostrava detalhes da rotina, jogos online e futebol.