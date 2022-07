Elaine Baltazar, 41, morreu na noite de sábado (24), em um acidente de trânsito no bairro Jardim São Paulo, em Sinop. Polícia acredita que ela não viu uma cerca e passou reto, momento em que teve o pescoço cortado.

De acordo com as informações, já era noite quando a equipe foi informada do acidente envolvendo uma mulher em uma motocicleta. Quando chegaram na rua Gumercindo Liberatti, constataram o fato.

Ao que tudo indica, ao sair pela rua Nicolau Flessac, ela entrou na Gumercindo, mas não percebeu uma cerca que estava demarcando uma área verde. Eliane passou reto, atingiu o arame e foi ferida no pescoço, caindo no local.

Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte ainda no local. Cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial e de Identificação Técnica (Politec).