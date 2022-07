Carlos Henrique Caldas da Silva, 25, morreu na tarde de sábado (23), na região de Jangada Roncador, em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte de Cuiabá), após cair da carroceria de uma caminhonete e ser atropelado por outra, que vinha logo atrás. O carro que o atropelou era dirigido pelo irmão dele, de 35 anos, que ficou bastante abalado ao saber da morte do rapaz.



De acordo com as informações, polícia foi acionada por volta das 15h para atender o acidente de trânsito. Conforme as testemunhas, Carlos estava em um comboio de 3 veículos que voltava de Campo Verde.



Ele estava em um Corsa junto com um amigo, enquanto o restante do grupo estava dividido em duas S10. Em determinado ponto da estrada, o grupo parou para urinar. Carlos desceu do veículo e decidiu seguir na S10 dirigida por outro amigo.



Carlos foi na carroceria. Logo atrás estava outra caminhonete dirigida pelo irmão dele. Grupo seguiu o comboio por uma estrada de terra até que, sem saber o motivo, vítima caiu da carroceria.

Pela quantidade de poeira que os carros fizeram , o irmão não conseguiu ver que ele tinha caído e acabou o atropelando. Assim que perceberam o que tinha acontecido, o grupo acionou a ambulância, mas quando chegaram ele já estava sem vida.



Quando informado sobre a morte de Carlos, o irmão saiu transtornado e não foi localizado. Caso está sob investigação.