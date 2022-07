Maria Eduarda Flazon tinha 20 anos; polícia investiga assassinato

Uma jovem de 20 anos foi morta em Sorriso, a 397 km de Cuiabá, na manhã desta segunda-feira (25). De acordo com as informações do perito Nilton Dalberto, Maria Eduarda Flazon foi atingida por dez tiros no rosto, alguns efetuados à curta distância.