Um acidente foi registrado, esta tarde, na BR-163, a cerca de 60 quilômetros de Sinop, sentido Itaúba. A colisão envolveu um Fiat Strada branco e um Volskwagen Nivus cinza. A versão que será investigada é de que o utilitário Fiat Strada estava saindo de uma estrada de terra, às margens da BR-163. Ao tentar entrar na rodovia, houve a colisão com o VW, que seguia sentido a Itaúba.

O motorista do utilitário ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou utilizar um desencarcerador para retirar a vítima, que ficou em estado grave.

“Chegando no local, evidenciamos uma vítima em estado grave. Conseguimos retirá-la e otimizar o tratamento dentro do veículo para o paciente, que não era responsivo, tinha sinal de esforço respiratório mais o neurológico bem debilitado. Conseguimos otimizar uma via aérea ainda dentro do veículo e já trazendo para dentro da ambulância”, explicou Murilo Vinicius, médico do Corpo de Bombeiros.

“Além da suspeita de um TCE (traumatismo craniano) grave, tinha sinais sugestivos também de que o paciente não estava em uso de cinto de segurança. Então, todo o conjunto da cinemática de alta intensidade dos dois veículos evidenciou que, a princípio, era um paciente grave”, completou.

O motorista do Strada foi encaminhado ao hospital regional. Uma mulher também estava no utilitário e outras cinco pessoas estavam no VW Nivus. O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado. As causas do acidente passam a ser apuradas.