A Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 08h47 de hoje, terça-feira (26), para o atendimento de uma ocorrência no km 692 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, envolvendo múltiplos veículos de passeio e um veículo de carga tanque carregado com combustível.

A pista ficou interditada nos dois sentidos até às 12h39.

As equipes de resgate da Rota do Oeste estão no local. As informações iniciais apontam que três pessoas morreram na colisão, uma vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde e o condutor da carreta tanque saiu ilesa.

O Corpo de Bombeiros também está no local apoiando no atendimento.

As informações preliminares apontam para o envolvimento de três veículos de passeio.