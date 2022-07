Comando-Geral da Polícia Militar afirmou que abriu um procedimento interno e vai investigar o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar age de forma truculenta e agride mulheres durante uma abordagem, em Primavera do Leste (240 km de Cuiabá). O fato aconteceu no domingo (24).

A gravação feita por uma mulher e divulgada no site Em Pauta mostra o instante em que o militar grita antes de desferir tapas contra as mulheres. “Ainda bem que a minha mãe me ensinou a correr, senão estava lá levando ‘enquadrão’ igual elas”, narra a menina no vídeo.

A primeira vítima leva um tapa na cara do policial. Com o impacto da agressão, ela acaba se desequilibrando e dá uns passos para trás, quase caindo. Em seguida, o militar aparece agredindo a segunda mulher. Ela acaba caindo na calçada e é ajudada por uma terceira pessoa, que para defender a vítima, grita com o policial, mas também é agredida.

Nas imagens, também é possível ouvir quando o PM chega a mandar as mulheres calarem a boca depois de agredi-las. A ação aconteceu em plena luz do dia, às margens da MT-130.

Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido. A imprensa local afirma que os militares foram acionados para uma ocorrência envolvendo perturbação do sossego. Entretanto, de acordo com a assessoria da PM, nenhum boletim chegou a ser registrado.

Em nota, a corporação afirmou que tomou conhecimento da situação por meio da imprensa e que abriu um procedimento administrativo interno para instaurar os fatos. A mensagem não informa se o policial agressor foi afastado.

NOTA

A Polícia Militar de Mato Grosso informa que tomou conhecimento da situação por meio da imprensa e que um procedimento administrativo interno foi instaurado para apurar os fatos.

PMMT, 25 de julho de 2022

Veja o vídeo: