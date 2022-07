Ele levou a menina de 11 anos como refém durante assalto e cometeu o abuso sexual contra ela

O homem suspeito de ter estuprado uma menina de 11 anos na última quinta-feira (21) foi morto na manhã desta terça (26), durante confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) em Santo Afonso (distante a 205 km de Cuiabá).

Marcelo da Silva Dantas, de 42 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu instante depois de dar entrada no hospital. De acordo com o registro, foi montada uma força-tarefa em Santo Afonso com o intuito de localizar e prender o suspeito.

Por volta das 11h35 Marcelo foi localizado na MT-240, com uma mochila nas costas e pedindo carona. Quando os policiais se aproximaram, o suspeito sacou a arma e apontou para a equipe, que revidou e disparou. Atingido, ele caiu no chão e os policiais tiraram a arma de suas mãos.

Os agentes ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrê-lo, mas devido à dificuldade de localização, não conseguiram contato com a equipe e resolveram levá-lo para o Pronto-Socorro.

Lá, ele chegou a ser atendindo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu instante depois. A Polícia apreendeu um revólver calibre 38, uma mochila com documentos, água e pertences.

Estupro e fuga

Na quinta-feira (21), Marcelo teria sequestrado e estuprado uma menina de 11 anos levada como refém durante o roubo de uma caminhonete Amarok, em Campo Novo do Parecis (distante 390 km de Cuiabá). O agressor estuprou a criança e a deixou próximo do Município de Diamantino, no Distrito de Deciolância. A caminhonete foi encontrada abandonada ainda na quinta-feira, com marcas de tiros e com um dos pneus destruído.

Um exame constatou que a menina foi vitima de abuso sexual.

Desde então, uma força-tarefa, envolvendo policiais da Força Tática, PM, Cavalaria e Bope tentava localizá-lo.