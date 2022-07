Um carregamento de calçados e outras mercadorias sem comprovação fiscal, foi apreendido pela Polícia Civil do município de Sorriso (420 km a norte de Cuiabá), nesta terça-feira (26.07). Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por receptação.

Em deslocamento na BR-163, KM 766, no trecho da cidade de Sinop para Sorriso, os policiais civis se depararam com um automóvel Vectra, que estava com várias caixas de tênis da marca Nike, em cima do tampo traseiro do carro.

O veículo entrou em um Posto de Combustível, que fica as margens da rodovia, momento em que a equipe realizou a abordagem policial e localizou grande quantidade de sapatos, tênis, bonés, além de outras mercadorias.

Na ocasião foi solicitado ao condutor do automóvel, a documentação fiscal dos produtos. No entanto, ele não apresentou documento de comprovação da mercadoria.

Diante dos fatos, todo material foi apreendido e levado junto com o suspeito para Delegacia de Sorriso. O conduzido foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Foram apreendidos: 6 garrafas de água; 1 máquina de cartão de crédito/débito; 44 bonés; 5 copos de tereré; 10 Mouse Pad; 25 pares de chinelos da marca Coca-cola; 88 Pen Drives de músicas; 6 copos de chimarrão; 12 pares de tênis da marca Nike; 13 pares de botas; 12 pares de sapato; 32 pares de Tênis de outras marcas; 2 fones de ouvidos e 7 copos térmicos para cervejas.

Conforme o delegado de Sorriso, Eugênio Rudy Junior, o suspeito responderá ao inquérito policial, e no transcurso das investigações será apurado a suposta existência do crime de descaminho, uma vez que há fortes indícios de que os produtos apreendidos são oriundos do exterior.