A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde prendeu um jovem, que é principal suspeito de ter tirado a vida de Genivaldo Alves Andrade, 79 anos. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27) na casa da vítima, localizada no bairro Parque das Araras.

De acordo com o delegado João Antônio Batista, o homem matou o idoso por ciúmes, ao passo que vítima e criminoso mantinham relacionamento amoroso com a mesma mulher. Enciumado, o suspeito teria desferido diversos golpes de faca no idoso, sendo o de maior gravidade no pescoço.

As investigações apontam ainda que o criminoso chegou a ferir a namorada por conta dos ciúmes. Após o crime, o homem ficou escondido em uma residência no bairro Jardim Primaveras II, onde foi preso. O suspeito foi conduzido para a delegacia, onde está à disposição da justiça.

O CASO

Um homem foi encontrado morto agora de manhã numa residência no bairro Parque das Araras, em Lucas do Rio Verde, Ele apresentava perfuração na altura do pescoço. Vizinhos da vítima acionaram o Corpo de Bombeiros após notarem sua ausência. Os moradores observam que a rotina da vítima foi quebrada nesta quarta-feira (27).

O homem, identificado pelo nome de Genivaldo Alves Andrade, 79 anos, tinha como rotina levantar cedo e fazer caminhada. Porém, hoje ele não saiu de casa. Ao averiguar o que tinha ocorrido, viram sangue na cortina do quarto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, os militares constataram a morte da vítima. A Polícia Civil foi acionada. A Politec também deve ir ao local do crime para apurar a dinâmica do ocorrido.