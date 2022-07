Os produtos foram recuperados e devolvidos aos verdadeiros proprietários

Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam em flagrante quatro homens, com idades entre 18 e 25 anos, por furto e receptação, na tarde desta terça-feira (26.07), em Sinop. Com os suspeitos, a PM recuperou 10 relógios, videogames e celulares produtos de furto, além de munições e uma carabina air soft.

Conforme o boletim de ocorrência, uma residência do bairro Jardim Itália havia sido alvo de um furto durante a madrugada, onde os suspeitos subtraíram diversos objetos de valor. Em diligências na busca dos suspeitos do crime, durante a tarde, a equipe da Força Tática foi informada sobre a localização de um dos homens que teria praticado o crime.

No endereço informado, os policiais militares flagraram dois homens em uma motocicleta e realizaram abordagem. Em revista pessoal, foi localizado um videogame, com as mesmas características de um dos produtos com denúncia de furto. Questionados sobre a procedência do produto, a dupla afirmou que havia comprado o aparelho no bairro Delta.

A equipe da Força Tática se deslocou ao local e encontrou um suspeito, que tentou foragir ao visualizar a viatura policial, sendo abordado rapidamente pelos policiais militares. No imóvel onde estava o suspeito, a PM encontrou diversos produtos, como os relógios de pulso, que foram reconhecidos pela vítima do furto.

Ao ser indagado sobre o restante do material furtado, o suspeito indicou a residência de um quarto suspeito. No local, o suspeito foi encontrado e tentou resistir à abordagem. Dentro de sua casa, foi localizado a carabina de air soft, bem como 17 munições de calibre 9mm e mais um videogame.

Diante dos fatos, todos os suspeitos receberam voz de prisão pelos crimes citados e foram encaminhados para a Delegacia de Sinop, junto com os materiais apreendidos, para registro da ocorrência e demais providências.

No local, as vítimas dos produtos furtados foram acionadas e realizaram a identificação e recuperação dos materiais que haviam sido levados pelos criminosos.