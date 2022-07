O curso de capacitação para a seleção de brigadistas realizado em Nova Monte Verde foi encerrado na segunda-feira (25). A partir de agora, o município contará com a brigada municipal que será formada por dois bombeiros militares enviados pelo Comando Regional do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta para ficarem permanentes no município e quatro brigadistas contratados pelo município. A jornada de trabalho será no sistema 12 horas por 36 horas.

A Brigada Mista de Nova Monte Verde foi criada no ano de 2021 por meio de um Termo de Cooperação Técnica assinado entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e o município de Nova Monte Verde, com validade de 5 anos para garantir o combate aos focos de incêndio nos períodos críticos da seca.

A parceria com o Estado foi firmada justamente pela preocupação da atual administração diante dos altos índices de focos de incêndio no município em anos anteriores sem que houvesse uma ação efetiva do poder público para combater os focos evitando que a população fosse afetada.

Já no primeiro ano de atuação da brigada, os resultados foram positivos e a redução nos focos de queimadas foi de 50% em comparação com o mesmo período de 2020. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espacial (INPE).

Na capacitação realizada pela Prefeitura em parceria com o Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente acompanhou e prestou todo apoio no decorrer do curso, a Secretaria de Educação cedeu o espaço para realização das atividades teóricas e a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos teve participação ativa fornecendo as máquinas e o caminhão pipa para as atividades práticas.

O prefeito Edemilson Marino dos Santos enalteceu a atuação da Brigada no município e os reflexos para benefício da população. “Estamos apenas dando sequência a um trabalho que iniciamos em 2021 e que vem dando certo, com resultados positivos. Conseguimos reduzir em mais de 50% dos focos de incêndio somente no primeiro ano. Então, nesta época do ano em que o nosso clima é seco e com altas temperaturas o risco de incêndio é maior, por este motivo é fundamental que tenhamos brigadistas de prontidão para agir caso seja necessário com rapidez e eficiência. Por este motivo demos total apoio para a capacitação principalmente porque nesta hora o treinamento faz toda a diferença”, frisou o Prefeito.