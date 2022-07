O violento impacto envolvendo um Mercedes-Benz Marcopolo Viale U e um VW Neobus foi registrado, esta manhã, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, lateral da BR-163 (altura do quilômetro 862), nas proximidades do bairro Jardim América. Nove pessoas ficaram feridas e foram socorridas à unidade de saúde.

De acordo com a concessionária responsável pela administração da via, cinco pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e quatro pelas equipes da empresa. Não há, no entanto, detalhes sobre os atuais estados de saúde.

Também segundo a concessionária, ao todo, 51 pessoas ocupavam os veículos, sendo que as demais assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

A versão apontada inicialmente e, que ainda será investigada, é que ambos os veículos seguiam no mesmos sentido, quando o Mercedes acabou colidindo na traseira do VW. Com o impacto, o primeiro veículo ficou bastante danificado e o para-brisa chegou a quebrar.

Um dos ônibus faz o transporte de passageiros e o outro estaria com trabalhadores de uma empresa. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para colher os detalhes sobre as circunstâncias. As responsabilidades serão investigadas.