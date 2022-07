Jovem de 25 anos está internada em estado grave, com lesões no crânio, após ser agredida pelo marido, na noite de quinta-feira (28), em Juína. Polícia encontrou um balaústre de madeira maciça, usado para agredir a vítima. Suspeito está foragido.

De acordo com as informações, vítima deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade por volta das 21h. Equipe médica foi quem avisou a mãe da jovem sobre sua situação.

A mulher, assim que tomou conhecimento que a filha estava bastante machucada, ligou para os policiais, que compareceram na UPA. Ela contou que foi impedida de ver a filha, que ainda estava em atendimento.

Segundo apurado, a jovem foi socorrida por vizinhos logo após ser espancada pelo marido. PM chegou a fazer rondas atrás do suspeito, mas sem sucesso.

Na casa do casal foi encontrado um pedaço de madeira maciça, usado para agredir ela. Equipe médica contou que a jovem está com lesões no crânio e um corte profundo no braço. O caso segue em andamento e é investigado pela Polícia Civil.