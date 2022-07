Uma viatura da Penitenciária Central do Estado (PCE) que transportava presos da cadeia de Cáceres para a PCE de Cuiabá capotou a 70 quilômetros da capital na manhã desta sexta-feira (29).

O acidente aconteceu no quilômetro 596 da BR-070. Segundo informações de uma policial penal de Cáceres, o veículo levava 5 presos e mais 4 ou 5 policiais. Há informações de feridos, mas não foi detalhada a quantidade nem a gravidade das lesões.

O capotamento ocorreu após um pneu estourar. Com isso, o motorista perdeu o controle e o veículo saiu da pista. A viatura seguia em comboio com outros carros para Cuiabá em uma transferência de rotina. Os outros veículos não se envolveram no acidente. A solicitação do deslocamento havia sido feita pela cadeia de Mirassol D’Oeste.

A reportagem entrou em contato com a Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública), mas não obteve retorno até a publicação do texto.