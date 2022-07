O estado ficou na quarta posição no crescimento desse tipo de crime.

Mato Grosso apresentou um crescimento de 44,2% no furto de celulares entre os anos de 2018 e 2021, de acordo com o 16º Anuário de Segurança Pública. O levantamento de dados desse tipo de crime foi feito pela primeira vez pelo Fórum de Segurança.

Em números absolutos, o ano de 2018 teve 7.552 furtos, enquanto no ano seguinte 11.290 ocorrências do mesmo crime foram registradas. Entre as taxas de furtos, analisadas a cada 100 mil habitantes, o crescimento foi de 219,4 para 316,5, no mesmo período.